Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ongözlü Köprü civarında denetim yaptı.

Denetimlerde değnekçilik yaptığı tespit edilen üç kişiye zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak haklarında idari işlem başlatıldı.

Kamuya ait alanları kullanarak haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşların bu noktada duyarlı olmasını ve bu tür durumlarda "ALO 153" hattını arayarak şikayette bulunmalarını istedi.