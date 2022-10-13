İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

"Narko-Alan" uygulamaları ve "Kökünü Kurutma" operasyonları kapsamında ilçe merkezi ve kırsalında son bir ayda uyuşturucu operasyonları yapıldığı ifade edilen açıklamada, operasyonlarda, 103 kilogram kubar esrar, 1 kilo 100 gram toz esrar, 901 kök Hint keneviri, tüfek, 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda, 18 şüphelinin yakalandığı kaydedilerek, şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 7 zanlının tutuklandığı bildirildi.