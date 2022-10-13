İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde ilçe kırsalındaki arazide arama yapıldı.

Aramada, 5 tarlada 3 milyon 185 bin 445 kök kenevir, 645 bin 313 kök skunk, 406 kilo 600 gram kubar esrar, 17 kilo 900 gram toz esrar ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirildi.