Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de 3 milyon 185 bin 445 kök kenevir ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesindeki narkoterör operasyonunda 3 milyon 185 bin 445 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde ilçe kırsalındaki arazide arama yapıldı.
Aramada, 5 tarlada 3 milyon 185 bin 445 kök kenevir, 645 bin 313 kök skunk, 406 kilo 600 gram kubar esrar, 17 kilo 900 gram toz esrar ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirildi.
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