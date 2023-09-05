Parçalı Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.09.2023 15:48

Diyarbakır’da konteyner kentte kalan 540 öğrenci servislerle okullarına götürülüyor

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Diyarbakır’da konteyner kentte kalan 600 öğrenciden 540’ı servis ile taşındıkları okullarda, 60’ı da konteyner kentte bulunan 3 anasınıfında dersbaşı yaptı.

Diyarbakır’da konteyner kentte kalan 540 öğrenci servislerle okullarına götürülüyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından afetzedeler için merkez Kayapınar ilçesinde 621 konteyner kuruldu. 2 bin 400 civarında ailenin kaldığı konteyner kentte 600 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı. 540 öğrenci sabah servis ile okullarına götürülürken, 60 öğrenci ise konteyner kent içinde bulunan 3 anasınıfında eğitim görüyor.

Gazi Yaşargil İlkokulu Müdürü ve konteyner kent koordinatörü Abdurrahman Ateş, konteyner kentte 600 civarında öğrencileri bulunduğunu, bu öğrencilerden 60 kadarının konteyner kent içinde bulunan 3 anasınıfında eğitime devam etmekte olduğunu söyledi. İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrencileri servislerle kendi okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşturduklarını belirten Ateş, “Öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Ayrıca konteyner kentimizdeki kütüphane, etüt ve EBA merkezinde öğrencilerimize takviye yapmaktayız” dedi.

Okulların başlangıç saatine göre servisler ayarlanmakta olduğunu ifade eden Ateş, "Sabah grubunda olanlar sabah saatlerinde, öğlen ve tam gün olanlarda aynı şekilde servislerle aktarımları gerçekleştiriliyor. Buradaki koordinatörlerimiz aracılığıyla velilerin taleplerini alarak, öğrencilerin gittiği okulları tespit ederek hangi okullara devam ediyorlarsa aynı şekilde planlamamızı ona göre yapıyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Bursa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Rusya petrol ihracatında gönüllü kısıntıyı yıl sonuna uzattı
17:01
Suudi Arabistan petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar uzattı
16:59
Ayasofya Camii'nin internet sayfası erişime açıldı
16:55
Polisten kaçıp not paylaşan sürücü 'çok beklemeden' yakalandı
16:51
Balıkesir'de 2 bin 500 yıllık "zar oyunu tablası" bulundu
17:00
PKK/YPG'ye başkaldıran Arap aşireti lideri: Hareketimiz gasbedilen hakların savunulması içindir
Daskyleion'da 2 bin 500 yıllık "zar oyunu tablası" bulundu
Daskyleion'da 2 bin 500 yıllık "zar oyunu tablası" bulundu
FOTO FOKUS
TBMM Sanayi Komisyonu'ndan T10X'e tam not
TBMM Sanayi Komisyonu'ndan T10X'e tam not
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ