Diyarbakır’da konteyner kentte kalan 540 öğrenci servislerle okullarına götürülüyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından afetzedeler için merkez Kayapınar ilçesinde 621 konteyner kuruldu. 2 bin 400 civarında ailenin kaldığı konteyner kentte 600 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı. 540 öğrenci sabah servis ile okullarına götürülürken, 60 öğrenci ise konteyner kent içinde bulunan 3 anasınıfında eğitim görüyor.

Gazi Yaşargil İlkokulu Müdürü ve konteyner kent koordinatörü Abdurrahman Ateş, konteyner kentte 600 civarında öğrencileri bulunduğunu, bu öğrencilerden 60 kadarının konteyner kent içinde bulunan 3 anasınıfında eğitime devam etmekte olduğunu söyledi. İlkokul, ortaokul ve liseye giden öğrencileri servislerle kendi okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşturduklarını belirten Ateş, “Öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Ayrıca konteyner kentimizdeki kütüphane, etüt ve EBA merkezinde öğrencilerimize takviye yapmaktayız” dedi.

Okulların başlangıç saatine göre servisler ayarlanmakta olduğunu ifade eden Ateş, "Sabah grubunda olanlar sabah saatlerinde, öğlen ve tam gün olanlarda aynı şekilde servislerle aktarımları gerçekleştiriliyor. Buradaki koordinatörlerimiz aracılığıyla velilerin taleplerini alarak, öğrencilerin gittiği okulları tespit ederek hangi okullara devam ediyorlarsa aynı şekilde planlamamızı ona göre yapıyoruz" diye konuştu.