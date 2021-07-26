Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 2 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'ın Yuvacık ile Bellitaş mahallelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanıyor.
Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı Yuvacık ve Bellitaş mahalleleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 25 Temmuz gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina alındı.
Çınar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Karantina süresince mahallelere giriş ve çıkışların İlçe Jandarma Komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalleler içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verilmiştir. Bu kararlara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacaktır."
Etiketler: Diyarbakır Karantina
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