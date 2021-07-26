Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama...
2021 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM, 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2021- KPSS A Grubu Öğretmenlik sınavı oturumlarına girecek adayların giriş belgelerini erişime açtı.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2021 KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
2021 KPSS sınav giriş belgesi için tıklayınız.
Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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