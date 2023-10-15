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Güncel
İHA 15.10.2023 09:39

Diyarbakır'da 10 bin işçiye istihdam sağlayacak proje

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Karacadağ bölgesindeki bin dönümlük arazide 10 milyar TL’lik bütçe ile bin 200 iş yerinin yer alacağı ve 10 bin işçiye istihdam sağlayacak sanayi tesisi kuruluyor.

Diyarbakır'da 10 bin işçiye istihdam sağlayacak proje
[Fotograf: İHA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde TOKİ konutları yapımı devam ederken, konutların tam karşısında yer alan Karacadağ bölgesindeki bin dönümlük atıl arazi geçtiğimiz aylarda ihaleyle satışa çıkartılmıştı.

S.S Diyarbakır Hurdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk, arkadaşlarıyla yaptıkları istişare sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye çıkartılan bin dönümlük araziyi yaklaşık 560 milyon liraya aldı.

10 milyar TL’lik yatırımın yapılacağı bin dönümlük arazide yol yapım çalışmaları başladı. Proje bünyesinde bin dönüm arazide hastane, spor tesisleri, idari binalar, oteller, cami ve 1200 adet ticari iş yerleri yapılacak.

Karacadağ’ın eteklerinde sanayileşme Proje kapsamında yol düzenlemelerinin başlatıldığını söyleyen Çubuk, “Şu an Karacadağ bölgesindeyiz. Yüz binlerce yıl önce burada volkanik dağın patlaması sonucu lavlar bayağı bölgeye yayıldı. Karacadağ’ın eteklerinde sanayileşme oluyor. Yapacağımız sanayi bölgesi içerisinde geri dönüşüm, sosyal tesisleri, okul, hastane gibi birçok hizmet verilecek. Şu an da yol düzenlememizi yapmak için taşları kaldırıyoruz” dedi.

“Çalışmaları 3 senede tamamlamayı hedefliyoruz”

Yaklaşık bin 200 iş yerinin yer alacağını ve 10 bin işçiye istihdam sağlayacaklarını dile getiren Çubuk, “Projemiz yaklaşık 10 milyar TL’lik projedir. 10 bin insanımızın çalışacağı bir sanayi tesisi oluşturuyoruz. Bu bölgede yüzyıllardır herhangi bir sanayileşme ve fabrika kurulmamıştı. Bakanlığımıza bin üyemizle beraber müracaat ettik. Bakanlığımız da bizleri kırmayıp bu imkanı tanıdı. Hep birlikte bu iş için kolları sıvadık. Bin dönüm arazi üzerine yapacağımız iş yerleri için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda ayıkladığımız taşları da geri dönüşüme kazandırıp asfalt için yollarımızda kullanacağız. Tahmini öngörümüz 3 sene içerisinde projemizi tamamlamaktır. Yaklaşık bin 200 iş yerinin açılmasını planlıyoruz” diye konuştu. 

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