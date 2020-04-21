Kayseri İlMüftüsü Şahin Güven, din görevlilerinin koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler çerçevesinde evinden dışarı çıkamayan vatandaşlara yardımcı olduğunu söyledi.

Vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticilerinin vatandaşlara her türlü manevi destek ve rehberlik hizmeti vermenin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu ile ortaklaşa çalıştığını ifade eden Güven, il ve ilçe müftülükleri personelinin ev ev gezdiğini, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların hizmetine koştuğunu dile getirdi.

Güven, başta gıda paketi dağıtımı olmak üzere vatandaşlara market alışverişlerinden banka işlemlerine, ilaç tedariklerinden faturalarını yatırmaya kadar her konuda yardım edildiğini belirtti.

Sarıoğlan ilçesinde din görevlilerinin, 80 yaşındaki bir kişinin bahçesine sulama boruları döşediklerini anlatan Güven, ayrıca bazı vatandaşların ağaçlarını budayıp kimisinin de tarlalarını traktörle sürdüklerini kaydetti.