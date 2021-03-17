Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 00:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Didim'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirliği ekipleri, K.Y. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından K.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada 31 gram esrar, 80 gram toz sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 195 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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