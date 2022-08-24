DGS tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
DGS tercihleri 24 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Temmuz ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavında tercih süreci başladı. İşte DGS 2022 taban puanları ve kılavuzu...
DGS taban puanları ve geçiş bölümleri açıklandı. Adaylar Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2021-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
DGS tercih kılavuzu yayımlandı. DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. DGS tercih kılavuzu içerisinde geçiş bölümleri, taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi verildi.
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Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır.
Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
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