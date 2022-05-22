DGS başvurusu için son gün ne zaman? 2022 DGS başvuru kılavuzu...
2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak? DGS sınav takvimi belli oldu. 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek DGS başvurusu için son gün 23 Mayıs. Peki 2022 DGS geç başvuru günü ne zaman? 2022 DGS başvuru kılavuzu...
Açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi.
3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-DGS başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde (https://osym.gov.tr) yayımlandı.
DGS başvurusu ne zaman yapılacak?
Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 13, 2022
3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. #2022DGS
DGS 2022 başvuru kılavuzuna nasıl ulaşılır?
2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.
2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
DGS başvuru kılavuzu için tıklayınız.
2022 DGS geç başvuru günü ne zaman?
13-23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmayanlar için geç başvuru günü tarihi 31 Mayıs 2022.
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.
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