Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır İtfaiyesi kurtardığı kedileri sahiplendirdi
Diyarbakır İtfaiyesi, Bismil’de bir işyerinin üst kısmında mahsur kalan yavru kedileri kurtararak sahiplendirdi.
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Bismil ilçesinde bir işyerinin üst katından kedi sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.
İşyerine giden ekipler, anneleri yanlarında olmayan dört yavru kedinin üst katta mahsur kaldığını tespit etti.
Yavru kedileri kurtaran ekipler, Bismil İtfaiye Amirliği’nde yavru kedileri üç gün besledi. Sağlık durumlarının iyi olduğundan emin olan ekipler, yavru kedileri hayvansever bir vatandaşa vererek sahiplendirdi
Etiketler: Diyarbakır
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