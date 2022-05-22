Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te başörtülü olduğu için işten çıkarılmak istenen kadına tazminat ödenecek
[Temsili fotoğraf]
İsveç'te dini gerekçelerle taktığı başörtüsü yüzünden işten çıkarılmak istenen kişiye "ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle yaklaşık 70 bin kron tazminat ödemesine karar verildi.
İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Norrland bölgesinde belediyenin yaşlılar evinde çalışan Müslüman kadından, başörtüsüz çalışması istendi. Kadına, aksi taktirde işten çıkarılacağı uyarısı yapıldı.
Uyarının incelenmesi sonucu başörtüsü kullanan kadının ayrımcılığa uğradığı tespit edildi.
Kadının işten çıkarılmasının durdurulmasına ve belediyenin bu kişiye yaklaşık 70 bin kron tazminat ödemesine karar verildi.
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