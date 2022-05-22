İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Norrland bölgesinde belediyenin yaşlılar evinde çalışan Müslüman kadından, başörtüsüz çalışması istendi. Kadına, aksi taktirde işten çıkarılacağı uyarısı yapıldı.

Uyarının incelenmesi sonucu başörtüsü kullanan kadının ayrımcılığa uğradığı tespit edildi.

Kadının işten çıkarılmasının durdurulmasına ve belediyenin bu kişiye yaklaşık 70 bin kron tazminat ödemesine karar verildi.