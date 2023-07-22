Dev kruvaziyer 855 yolcusuyla Amasra Limanına yanaştı

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da kruvaziyer turizmi gelişmeye devam ediyor.



Yolcu İskelesi ve Yat Limanının 2021 yılında uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilmesinin ardından kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri haline gelen Amasra, 855 yolcu ve 443 mürettebatı ile Astoria Grande adlı kruvaziyeri ağırladı.



193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip



Sabah saatlerinde limana yanaşan 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip dev kurvaziyerdeki Rus turistler, Amasra Kalesi başta olmak üzere; Cenavo Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bularak rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgiler aldılar. İlçenin doğal güzelliklerini de fotoğraflayan turistler ahşap el oyma sanatı ve Bartın’a özgü tel kırma sanatı gibi çeşitli tekniklerle oluşturulan birçok farklı hediyelik ürünün satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısını da gezerek alışveriş yaptılar. Amasra ve bölge tarihine ışık tutan heykel ve eserlerin sergilendiği Amasra Müzesini de ziyaret eden turistler ilçedeki restoranlarda Amasra Salatası eşliğinde çeşitli balık menülerini tattılar. Amasra ilçesinde kruvaziyer turizmine yönelik ilk adımlar 2018 yılında atılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihale edilerek inşasına başlanan `Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı` projesi yüzde 100 oranında tamamlandı.



Yüzlerce milyon TL’lik yatırım içeren Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı ilan edilen Amasra Limanı ilk kruvaziyeri 3 Ağustos 2022’de ağırladı. Tarihi ilçe Amasra’nın önümüzdeki süreçte çok sayıda kurvaziyere ev sahipliği yapması bekleniyor.