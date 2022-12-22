Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokağı'ndaki dernek binasına gece saatlerinde giren hırsızlar, 6 dizüstü bilgisayar ve 4 kodlama robotunu çalarak kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek binasının bulunduğu sokak ve çevresindeki 35 kameraya ait 168 saatlik kaydı incelemeye aldı.

Görüntülerden şüphelilerin H.A. ve O.O. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişileri çalıntı eşyayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.