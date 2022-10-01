Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Derede mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bülbül Deresi'nden kedi sesi geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar kontrol ettiklerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine adrese Kadirli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdiven yardımıyla dereye inen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sağlık taramasının ardından yiyecek ve su verilen kedi doğal yaşam ortamına salındı.
Etiketler: Osmaniye
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