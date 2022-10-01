İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çeşitli adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.