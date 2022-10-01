Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gedik Mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki gurup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan R.E. ile Y.D, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, S.Y, A.Y, E.Y, O.Y, ve Z.Y'yi gözaltına aldı.
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