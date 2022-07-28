Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Derebucak'ta bulunan yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor
Konya'nın Derebucak ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, doğada yaralı halde kızıl şahin bulan bir vatandaş şahini Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.
Burada tedavi altına alınan yaralı kızıl şahinin iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarını koruma sürecine destek olan vatandaşa teşekkür etti.
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