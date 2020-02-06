Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde İl Müftülüğü bünyesinde Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan 30 kişililik ekip, depremzede çocukların yaralarını sarmak amacıyla faaliyet yürütüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden sonra bütün personel ile alanda görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Depremzede aileler ve çocuklarına manevi destek verdiklerini belirten Bodur, "Kur'an kursu öğreticilerimiz çadırda kalan çocuklara destek oluyor, oyun oynatıyorlar, onlara çeşitli hediyeler veriyorlar." dedi.

Çadırı ziyaret ettiğini ve depremzede çocukları mutlu gördüğünü dile getiren Bodur, şöyle konuştu:

"Elbirliğiyle bu travmayı atlatacağız. Bir can bile bizim için çok önemli. Arkadaşlarımızla depremde zarar gören kardeşlerimizin biraz olsun gönüllerine dokunabilmek, dertleriyle hemhal olabilmek, çocukların bir an önce ruh dünyalarını iyileştirmek için buradayız."

- "900 personelimiz halka hizmet için canla başla çalışıyor"

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya ise vatandaşların zor günlerinde yanında olmak ve yaralarını sarmak amacıyla depremin hemen ardından alanda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çadırdaki ailelerin çocuklarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini aktaran Sarıkaya, müftülükçe oluşturulan ekibin günde 100 çocukla temas kurarak, depremin neden olduğu sıkıntıyı manevi anlamda rehabilite etmeye çalıştığını bildirdi.

Sarıkaya, "Onların gönüllerine dokunuyoruz. Onlar bu travmadan en az hasarla kurtulsun diye çaba sarf ediyoruz. Elazığ merkezde 900 personelimiz var ve halka hizmet için canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan çadırda 30 personel ile çocuklara manevi destek verdiklerini dile getiren Sarıkaya, "Resim çizdiriyor, oyun hamurlarıyla eğlendiriyor, onlara hediyeler veriyoruz. Yüreklerinde mutlaka depremin meydana getirdiği yara söz konusu. Günde ortalama 100 çocuk çadıra geliyor. Hocalarımız çadırları geziyor, çocukları çadıra getiriyor ve onlara destek veriyor." şeklinde konuştu.

Kur'an kursu öğreticisi Sümeyye Gülbay Küçük de çocukların depremden çok etkilendiğini düşünerek müftülüğün talimatıyla 4-6 yaş grubuna yönelik usta öğreticilerle böyle bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Küçük, "Çocuklar burada sıkıntılarını atabiliyor, çadırdan gitmek istemiyorlar. Depremde vefat eden vatandaşlarımız için hatim duaları yapıldı. Çocuklarımız da Kur'an okuyor. Çocuklara Kur'an okumayı da öğretiyoruz." diye konuştu.

Depremzede çocuklar ise kendilerine yönelik çalışmanın çok güzel olduğunu belirterek, çadırda hem Kur'an okumayı öğrendiklerini hem de keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi.