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Güncel
İHA 06.02.2024 16:43

Depremde hayatını kaybedenler Kütahya'da dualarla anıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Kütahya Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ulu Camii’de düzenlenen anma programına katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler Kütahya'da dualarla anıldı

Anma programı kapsamında Kütahya genelindeki tüm camilerde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan hatimlerin duaları edildi, Kur’an-ı Kerim okundu.

Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Vali Işın, “Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet etsin ve geride kalanların acısını dindirsin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi büyük-küçük tüm felaketlerden korusun” ifadelerini kullandı.

Sabah namazının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Anma programına AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ve vatandaşlar katıldı. 

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