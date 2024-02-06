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Güncel
İHA 06.02.2024 16:58

Manisa’da 3 at arabasına el kondu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ve zabıta, at arabalı hırsızlık olaylarına karşı başlattığı operasyonda 3 at arabasına el konuldu.

Manisa’da 3 at arabasına el kondu
[Fotograf: İHA]

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarına yakalanan ve at arabasıyla hurda toplayan ata arabalarına yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan ortak çalışma sonucu hurda toplayan 3 at arabası yakalandı. Yakalanan 3 at arabasına UKOME kararına istinaden el konuldu.

Öte yandan, Salihli’de polis ve zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada 2 yılda toplam hurda toplayan 21 at arabasına el konulduğu öğrenildi.

Vatandaşların ilçe merkezinde at arabası ile hurda toplayan at arabalarını gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirmeleri istendi.

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