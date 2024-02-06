Manisa’da 3 at arabasına el kondu

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarına yakalanan ve at arabasıyla hurda toplayan ata arabalarına yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan ortak çalışma sonucu hurda toplayan 3 at arabası yakalandı. Yakalanan 3 at arabasına UKOME kararına istinaden el konuldu.
Öte yandan, Salihli’de polis ve zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada 2 yılda toplam hurda toplayan 21 at arabasına el konulduğu öğrenildi.
Vatandaşların ilçe merkezinde at arabası ile hurda toplayan at arabalarını gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirmeleri istendi.