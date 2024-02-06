Yalova'da yorganla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yalova'da iki ayrı iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerinden 2 dizüstü bilgisayar, klarnet, 3 bin 500 lira, 8 şişe içki, 89 paket sigara, gıda, ambalaj ve kırtasiye malzemeleri çalındığını tespit eden ekipler, 7 ikamet, 9 iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemelerde kendisini kamufle etmek için yorgan kullanarak hırsızlık yapan şüphelinin A.S. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli, Çınarcık ilçesinde belirlenen adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen A.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda ele geçilen dizüstü bilgisayar ve klarnet dışındaki diğer malzemeler iş yeri sahiplerine teslim edildi.