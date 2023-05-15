Depremde aracı hasar gören öğretmen 40 bin TL dolandırıldı

Malatya'da 6 Şubat depreminde enkaz altından sağ kurtulan, hasar gören otomobilini tamir ettirmek üzere memleketi Ünye'ye gelen 35 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Gözdenur Baş Teşdoğ, V.A. adlı kişinin kendisine 'depremzedeye yardım ederim' ifadeleriyle güven verdiğini ve 40 bin lira dolandırdığını ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



"Usta aracı yapmaya devam edemeyeceğini söyleyince kalan parayı elden teslim ettik"



Gözdenur Baş Teşdoğ, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:



“Malatya'da İngilizce öğretmeni olarak görevliyim. 6 Şubat depreminde evimiz hasar aldı. Daha sonra Akçadağ ilçesinde kayınvalidemin evine geçtik. İkinci depreme yakalandık ve enkaz altında kaldık. Eşimin yardımıyla evden çıktık. Aracım da enkaz altında kaldı ve ciddi bir hasar aldı. Sonrasında aracı yaptırmak için Ünye'ye getirdik. Ünye'de usta arayışına girdik. Birkaç sene öncesinde araç yaptırdığımız yine Fatsa sanayide dükkanı olan V.A.'yı bulduk ve depremzede olduğumuz için de bize yardımcı olabileceğini söyledi. Bize aracı oldu ve Fatsa sanayisinde bir ustaya yönlendirdi. Aracı kişi kendisi de Fatsa sanayide çalıştığı ve birçok arkadaşımız kendisini tanıdığı için ona güvendik. Kaportacı bulduğunu, 110 bin liraya anlaştığını söyledi. İlk etapta parça parça 70 bin TL'sini gönderdik. Daha sonra aracın yanına gittiğimizde bu paranın 30 bin TL'sinin ödendiğini ancak 40 bin lirasının ödenmediğini öğrendik. Usta aracı yapmaya devam edemeyeceğini söyleyince kalan parayı ustaya elden teslim ettik. Bize aracı olan kişi zaman zaman araçtan video gönderiyordu ki biz aracın yapıldığına inanıyorduk. Bir süre sonra tavırlarından şüphelenmeye başladık ve aracı da görmek istedik. Bir şekilde aracı yapan ustaya ulaştık ve kendisi ile görüştük. Dolandırıldığımızı anladık. En sonunda ustaya parayı kendimiz verip aracımızı teslim aldık.”



“Bebeğimin çeyreklerin bozdurdum, eşe dosta borçlandım”



Öğretmen Teşdoğ, 110 bin TL'ye anlaşılan araç için toplamda 150 bin TL ödeme yaptığını belirterek, “Amacım şu ki benim gibi başka insanlar mağdur olmasın, benim gibi kimse dolandırılmasın. Aracın yapım maliyeti olarak ilk etapta 110 bin TL'ye anlaştık. Fakat bu usta 40 bin lirayı cebe attığı için araç 150 bin TL'ye mal oldu bize. Hatta ben bebeğimin doğumunda aldığı hediye çeyrekleri de satarak, eşimize dostumuza borçlanarak bunu ödemek zorunda kaldım. Kredi çekmek zorunda kaldım ve üstüne böyle kötü insanlarla muhatap olmak zorunda kalmak bizi çok üzdü. Benim çocuğumun geleceğini çaldı” ifadelerine yer verdi.



“Paranın geri kalanını araç sahibinden teslim alarak otomobili teslim ettim”



Otomobili yapan usta:



Otomobili tamir eden usta Recep Yardibi de V.A. ile 110 bin TL karşılığında anlaştığını, 30 bin lirayı aldığını ve devamı gelmeyince aracı boyama sürecindeyken bıraktığını söyledi. Yardibi, aracın gerçek sahipleriyle aynı fiyat üzerinden anlaşarak kalan parasını aldığını ifade ederek, “V.A. geldi ve böyle bir otomobil olduğunu söyleyince ben de 110 bin lira gibi bir rakam çıkardım. 30 bin lirasını bana teslim etti ve ben aracın tamiratına başladım. Zaman sonra paranın devamı gelmeyince arabayı tamire ara verdim. Depremzede ya da başkası da olsa bu aracın maliyeti 110 bin lira ve ben fazla bir rakam talep etmedim. Aracı olan arkadaştan ses çıkmadı, bir süre sonra aracın gerçek sahipleri geldi ve aralarında para alışverişi olduğunu söyledi. Ben 30 bin aldığımı ve gerisi tamamlanırsa aracın yapılacağını söyledim. Onlar da 110 bin lirayı tamamlayarak araçlarını teslim aldılar. Kaybolan 40 bin liranın nereye nasıl harcandığından haberim yok. Ben usta olarak işi aldım, paramı alarak işi teslim ettim” ifadelerine yer verdi.



Konuya ilişkin olarak mağduriyet yaşayan depremzede öğretmen, savcılığa suç duyurusunda hukuki süreç başlattı.