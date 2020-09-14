Bölgede, "Arapapıştı" ismiyle de tanınan kanyona gelenler, Kemer Barajı'na akan Büyük Menderes Nehrinin kollarından Akçay'ın kuruduğunu görünce üzüntü yaşadı.

Ziyaretçiler, sular olmasa da eşsiz manzarayı fotoğraflamaktan ise geri durmadı.

Akçay'ın sularının ulaştığı Kemer Barajı'ndaki su seviyesi de düştü.

İlçe sakinleri, yaz mevsiminin sıcak geçtiği yıllarda suların çekildiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

"Su olmamasına rağmen ayrı bir güzelliği var"

İlçeden ailesiyle gezmeye gelen Resul Dalar, bölgede sular çekilmeden önce harika bir manzaranın olduğunu belirterek, "Maalesef su yok. Daha önce de gelmiştik ve suyunda etkisiyle çok güzel manzara vardı. Ancak su olmamasına rağmen yine de ayrı bir güzelliği var. Mutlaka görülmesi gereken bir yer." dedi.

Aydın'dan gelen Hatice Dal ise "Kanyonun kuruduğunu görünce çok üzüldüm. Çok güzel bir yer burası. Yolun uzun ve zorlu olmasına rağmen dördüncü gelişim." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Erdoğan Aşkan kanyonun ismini çok duymasına rağmen ilk kez geldiğini ifade ederek, "Buranın çok güzel bir yer olduğundan bahsetmişlerdi. Görmeye geldik. Sular olduğunda ne kadar efsane bir yer olduğunu tahmin bile edemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.