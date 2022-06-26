Marmaris-Eskişehir seferini gerçekleştiren Etem Kırık idaresindeki yolcu otobüsü, Denizli-Afyonkarahisar D-320 kara yolunun Bozkurt ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.

Tarlaya giren otobüste hafif şekilde yaralanan muavin Musa Can ambulansta tedavi edildi.

Araçtaki diğer yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.