Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Denizli'de yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki muavin hafif şekilde yaralandı.
Marmaris-Eskişehir seferini gerçekleştiren Etem Kırık idaresindeki yolcu otobüsü, Denizli-Afyonkarahisar D-320 kara yolunun Bozkurt ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
Tarlaya giren otobüste hafif şekilde yaralanan muavin Musa Can ambulansta tedavi edildi.
Araçtaki diğer yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.
Etiketler: Denizli
Son Haberler
- 21:57
- 21:53
- 21:37
- 21:46
- 21:15
Sıradaki Haber
Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz