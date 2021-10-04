Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların oturdukları yerlerde çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ve hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Denizli Uyuşturucu Narkotik
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