Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonu
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında son bir haftada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile tabanca, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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