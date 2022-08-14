Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Coşkun Karaman idaresindeki otomobil, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki kontrollü kavşakta Muzaffer Tengiz yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Otomobil içinde sıkışan sürücü Karaman ile yanındaki Halil İbrahim İri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İri, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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