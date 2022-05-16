Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tartıştığı kişiye otomobille çarptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tartıştığı kişiyi otomobiliyle çarparak yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Denizli'de iddiaya göre, O.B. (28) ile A.P (44) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından O.B, otomobiline binerek sokakta gördüğü A.P'ye çarparak kaçtı.
Ağır yaralanan A.P, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin yakaladığı O.B'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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