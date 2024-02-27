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Güncel
AA 27.02.2024 14:54

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 25 Şubat'ta kayıp ihbarında bulunduğu Süleyman Ö. için ormanlık alanda yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor

Bağbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüşe gitmek için evden çıkan ve dönmemesi üzerine kayıp ihbarı yapılan Süleyman Ö.'ı arama çalışmalarında 3. güne girildi.

Jandarma, polis, AFAD, itfaiye, Türkiye Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ekibi ve yakınlarının da katıldığı çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği Benek de destek veriyor.

Isıya duyarlı dron ile Seyir Tepesi mevkisindeki ormanlık arazide tarama yapan ekipler henüz bir ize rastlayamadı.

Serinhisar'da bir kurumda gişe memuru olarak çalışan Süleyman Ö., kent merkezindeki evinden 24 Şubat Cumartesi akşamı yürüyüş için ormanlık alana doğru gitmiş, kayıp ihbarı sonrası pazar günü arama çalışması başlatılmıştı.

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