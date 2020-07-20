Denizli'de alınan bilgiye göre, Dodurga Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Yusuf Akyol'un dün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.