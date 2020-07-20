Yenimahalle ilçesinde alınan bilgiye göre, Batıkent Bulvarı ile Cengiz Aytmatov Caddesi'nin kesişiminde Muzaffer Ateş'in kullandığı 06 DIY 54 plakalı otomobil ile Funda Ön yönetimindeki 06 EU 3810 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Kaya ve Yasin Ön yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.