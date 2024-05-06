Denizli'de hırsızlık için girdikleri evde günlerce kaldılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dubleks bir eve 2 hırsız girdi. Şahıslar evde günlerce yaşadı. Evi darmadağın gören Eteke çifti, polisi arayıp şikayetçi oldu.

Hırsızların evdeki 2 televizyona da zarar verdiklerini söyleyen Ali Eteke, "Eve geldiğimizde önce camın rüzgardan kırıldığını düşündük ama içeri girdiğimizde her taraf dağınıktı. Dolaplar boşaltılmıştı. Toplam 6 bin euro zararımız var. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Komşular da hiçbir şey duymamış. Hırsızların içeriye ne zaman girdikleri ve burada ne kadar yaşadıkları belli değil. Evde alemlerini yapıp, zevkini sefasını sürüp gitmişler" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.