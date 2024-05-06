Kırıkkale ve çevre illerde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Kırıkkale Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesinde konuşan Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık, programı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Gençleri bağımlılıklara karşı temiz ve uzak tutabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Çalık, "Temiz bir gençlik ve ülke ile geleceğimizi inşa etmek istiyoruz. Bu anlamda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Niğde

Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde konuşan Vali Cahit Çelik de bugün çocuklar ve gençlerle pedal çevireceklerini söyledi.

Spora ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Çelik, "Dileğimiz ve isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın her türlü bağımlılıktan uzak, keyifli şekilde spor yapmaları, doğayla ve çevreyle uyumlu şekilde hayat sürmeleridir" diye konuştu.

Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve vatandaşlar, daha sonra meydandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine kadar bisiklet sürdü.

Kırşehir

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda konuşan Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Ali Güneş, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmayı, hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Cacabey Gençlik Merkezinden başlayan bisiklet turunda katılımcılar, 6 kilometrelik parkuru tamamlayarak tekrar gençlik merkezinde buluştu.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Muttalip Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de 11. Yeşilay Bisiklet Turu, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla yapıldı.

Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kent genelinde etkili olan yağmura rağmen Yeşilay gönüllüsü vatandaşların etkinliğe katılımından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Çiçek, "Yeşilay'ı ne yağmur ne çamur durduruyor. Dün gece itibarıyla başlayan sağanak herkesi korkuttu ama buna rağmen belediye başkanımız ve protokolümüzle konuştuk. 'İster yağmur, ister çamur yapacağız' dedik. Bir farkındalık oluşturma açısından etkinliğin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de Yeşilay'ın sağlıklı ve hareketli yaşamı benimseyen bir kurum olduğunu söyleyerek, protokole ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in korna çalmasıyla yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta Spor Vadisi'nde toplanan gönüllüler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nu düzenlediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Ertürk, "Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Yeşilay gönüllüleri yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Organizasyonda emeği geçen Yozgat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Tufan ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.