Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.05.2024 11:21

Kırıkkale ve çevre illerde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Kırıkkale, Niğde, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta, 11. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Kırıkkale ve çevre illerde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
[Fotograf: AA]

Kırıkkale Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesinde konuşan Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık, programı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Gençleri bağımlılıklara karşı temiz ve uzak tutabilmeyi amaçladıklarını dile getiren Çalık, "Temiz bir gençlik ve ülke ile geleceğimizi inşa etmek istiyoruz. Bu anlamda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenci ve vatandaşlar, yaklaşık 1 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Kırıkkale ve çevre illerde Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Niğde

Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde konuşan Vali Cahit Çelik de bugün çocuklar ve gençlerle pedal çevireceklerini söyledi.

Spora ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Çelik, "Dileğimiz ve isteğimiz, tüm vatandaşlarımızın her türlü bağımlılıktan uzak, keyifli şekilde spor yapmaları, doğayla ve çevreyle uyumlu şekilde hayat sürmeleridir" diye konuştu.

Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve vatandaşlar, daha sonra meydandan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine kadar bisiklet sürdü.

Kırşehir

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda konuşan Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Ali Güneş, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmayı, hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Cacabey Gençlik Merkezinden başlayan bisiklet turunda katılımcılar, 6 kilometrelik parkuru tamamlayarak tekrar gençlik merkezinde buluştu.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Muttalip Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri

Kayseri'de 11. Yeşilay Bisiklet Turu, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla yapıldı.

Millet Bahçesi'ndeki etkinlik öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kent genelinde etkili olan yağmura rağmen Yeşilay gönüllüsü vatandaşların etkinliğe katılımından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Çiçek, "Yeşilay'ı ne yağmur ne çamur durduruyor. Dün gece itibarıyla başlayan sağanak herkesi korkuttu ama buna rağmen belediye başkanımız ve protokolümüzle konuştuk. 'İster yağmur, ister çamur yapacağız' dedik. Bir farkındalık oluşturma açısından etkinliğin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de Yeşilay'ın sağlıklı ve hareketli yaşamı benimseyen bir kurum olduğunu söyleyerek, protokole ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in korna çalmasıyla yaklaşık 6,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta Spor Vadisi'nde toplanan gönüllüler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nu düzenlediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Ertürk, "Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Yeşilay gönüllüleri yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Organizasyonda emeği geçen Yozgat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Tufan ve diğer kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

ETİKETLER
Kayseri Kırıkkale Kırşehir Niğde Yeşilay Yozgat
Sıradaki Haber
Adıyaman'da evin çatısında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Yunus Emre'nin mezarı ve külliyesi FPV dronla görüntülendi
13:27
Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı
13:25
Yozgat'ta depremde evi hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştiriliyor
13:14
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
13:05
Drift yapan sürücüye 32 bin lira para cezası
13:01
İnşaat malzemesi sanayi üretimi arttı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ