İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hakkında FETÖ'den 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi ve yine aynı örgüte yönelik soruşturmada 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Operasyonla yakalanan 2 hükümlü, adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.