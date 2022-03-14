Sefer köyünde yaşayan M.T. (50) kar yağışı nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine jeneratörünü çalıştırmak istedi. Jeneratörü, yanına bıraktığı 50 litre benzin ile 2 hilti ve 150 metrelik kablonun yerinde olmadığını fark eden M.T'nin durumu iletmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu şüpheli M.Y'yi (35) tespit eden ekipler, M.Y'nin çaldığı malzemeleri H.T'ye (28) sattığını belirledi.

M.Y'yi gözaltına alan ekipler, çalınan malzemeleri de bularak sahibine teslim etti.