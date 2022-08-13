Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı kontrolsüz kavşağında F.D'nin kullandığı elektrikli bisiklet, M.A. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada, F.D, M.A. ve motosikletteki yolcu A.Ö. yaralandı.
Ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kontrolsüz kavşakta elektrikli bisikletle motosikletin çarpışması, ardından sürücüler ve yolcunun yere düşmesi yer alıyor.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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