Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde tren raylarını çalan 5 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.
Hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile rayları kesmek için kullandıkları malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Hırsızlık
Son Haberler
- 10:32
- 10:29
- 10:15
- 10:22
- 10:10
Sıradaki Haber
Türkiye’nin 10. Botanik Bahçesi Artvin’de açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz