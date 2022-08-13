Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye'de Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Teşkilatı'na üyesi, botanik bahçeler standartlarına sahip 10. botanik bahçesi ünvanına sahip.

Merkeze bağlı Salkımlı köyünde 160 dönümlük alana inşa edilen botanik bahçesinde yöresel evler sokağı, etnografik bahçe, sera, tematik bahçe, kafe, gen bahçesi, gül bahçesi, konaklama birimleri, merdiven şelale gibi üniteler yer alıyor.

2 bin 700 bitki çeşidiyle Türkiye'nin en zengin ili olan, aynı zamanda 200 üstünde endemik türlerin barındığı Artvin’de, bu bitki çeşitliliğin botanik bahçesinde korunması planlanıyor.

"Turizm faaliyetlerinin desteklenmesine de katkı sağlayacak"

Açılış töreninde konuşan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, endemik ve tehlike altında olan bitki türlerimizin korunması ve akademik çalışmaların desteklenmesi açısından kentimize ve ülkemize değer katmakla birlikte kentin turizm faaliyetlerinin desteklenmesine de katkı sağlayacaktır.

Botanik Bahçesi temel amaçları doğrultusunda; “endemik ve endemik olmayan nadir bitkilerin ilaç, gıda, kozmetik ve benzeri endüstrilerde kullanım potansiyellerinin belirlenmesi kapsamında gerekli araştırmalar yürütmek ve ekonomik değeri haiz bitkilerin üretimi, ticareti ve endüstriye kazandırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek gibi hedefler yer almaktadır” dedi.

Programda söz alan Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Başkan Yardımcısı Turgut Gökyiğit ise ülkemizde Üniversitemiz ANG Botanik Bahçesi ile birlikte 10 botanik bahçesinin faaliyette olduğunu belirterek bunların üçüne Ali Nihat Gökyiğit Vakfının destekleyici olduğunu bildirdi. Açılışın ardından davetliler eşliğinde botanik bahçesini gezildi.