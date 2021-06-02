Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip, internette aracını satışa çıkaran kişilerin dolandırıldıkları şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin telefonla iletişim kurdukları kişilere güven telkin ederek noterde randevu ayarladığı, mesai bitimi öncesi verilen EFT talimatını satış işlemi bittikten sonra iptal ettiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.