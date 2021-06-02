Hoşkadem Camisi önünde düzenlenen törenler, Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasıyla başladı.

Törende konuşan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Türk milletinin düşmanları karşısında korkusuz birer nefer olmasını her zaman bildiğini söyledi.

Ecdadımızın vatanı, bayrağı ve devleti için canını feda etmekten kaçınmadığını dile getiren Gürçam, "2 Haziran 1920 günü bağımsızlığa olan tutkusunu gösteren Kozan'ın vatansever insanları, bugün de aynı azim ve kararlılığa sahiptir. Kozan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için verdiği çabanın en güzel emeğini oluşturmaktadır. Şu bir gerçektir ki Türkler tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamıştır. Bundan sonra da kalmayacaktır. O yüzden Türk Milleti ve Devletini karşısına almayanlar bir değil bin kere düşünmelidir. Kahraman şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor hepinizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.

Hoşkadem Camisi önündeki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mehter takımı eşliğinde Kozan Garnizon Şehitliği'ne yürüyerek şehit mezarlarını ziyaret etti, çiçek bıraktı.

Tören, burada okunan Kur'an-ı Kerim ve şehitler için edilen duanın ardından sona erdi.

Törenlere Kaymakam Gürçam'ın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.