Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli’de devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Denizli’nin Çardak ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli’nin Çardak ilçesinde Azmi Şahin (65) idaresindeki traktör, Beylerli Mahallesi yakınlarında ormanlık alana devrildi.
Traktörün altında kalan Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Şahin'in cenazesi, sağlık ve jandarma ekiplerince çıkartılarak Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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