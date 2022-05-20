Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ambulans ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu biri sağlıkçı 3 kişi yaralandı.
Denizli'de A.B. idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Saraylar Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda A.K. yönetimindeki Seyir Tepesi-İstiklal-Garaj hattında yolcu taşımacılığı yapan 20 M 0665 plakalı minibüsle çarpıştı.
Ambulansta görevli M.E. ile minibüste yolcu olarak bulunan S.Z. ve A.C. yaralandı.
Başka bir ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Denizli
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