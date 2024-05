Denizli'de 200 lise öğrencisine ilk yardım eğitimi verildi

Eğitim kurumlarında öğrencilerin temel ilk yardım konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9’uncu ve 10’uncu sınıflardan oluşan yaklaşık 200 öğrenciye ilk yardım da farkındalık eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim programına; Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Eğitimde açılış konuşmasında hayatın her alanında ilk yardım gerektiren bir durumla karşılaşılabileceğine dikkati çeken Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan:



“Bugün burada hem uygulamalı hem de teorik olarak bir farkındalık eğitimi alacaksınız. Denizli genelinde 210 bin öğrencimiz bulunmakta olup binden fazla kurumda eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Son dönemde heimlich manevraları ya da diğer ilk yardım uygulamalarının önemi gerçekten çok fazla artmakta. Her gün sosyal medyada, ekranlarda sürekli yer alıyor, bu uygulamalar ile ne canlar kurtarılıyor. Dolayısıyla bu eğitime iyi odaklanmalıyız ki evimizde, sitemizde, pazarda, çarşıda nerede ilk yardım gerektiren bir duruma denk geliyorsak orada bilinçli bir şekilde müdahale edebilelim. Yoksa iyi niyetli, bilmeden müdahale ettiğimizde dahi olumsuz sonuçlar alabiliriz. Bu nedenle bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Bugün burada düzenlenen eğitime desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürümüze, eğitimcilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



“Sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi doğru yapabilmek önemli”



Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de günümüzde sağlık alanında en önem verdikleri konunun sağlık okuryazarlığının artması ve sağlıklı bir yaşam sürmek olduğunu vurguladı. İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık okuryazarlığı konusu üzerinde durduklarını ifade eden Öztürk, “Sağlık okuryazarlığı; her ne olursanız olun, başınıza bir iş geldiğinde bunun ilk müdahalesini bilebilmektir. Elbette birine bir şey olduğunda ambulans gelir, kişi hastaneye götürülür ama o aşamaya kadar doğru olan müdahaleyi yapabilmek çok önemlidir. Her ne kadar hastalandığımızda hastanelere gitsek de gelişen dünyada bütün amacımız; sağlıklı yaşayabilmek yani hastalanmadan güzel bir ömür sürebilmektir. Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bütün hedefimiz; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeyi sağlamak, diğer taraftan da birine bir şey olduğunda ilk müdahaleyi doğru bir şekilde yapabilmektir. Örneğin bisikletten düşen bir arkadaşınıza müdahalede ne yapıp ne yapmayacağınızı bilebilmeniz çok önemli. Bugün burada düzenlenen eğitimde ele alınan ilkyardım konuları bu anlamda çok kıymetli. Umarım hepiniz için faydalı olur. Eğitimde emeği geçenlere ve bize burada ev sahipliği yapan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.