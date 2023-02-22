112 personel, 14 araç ile 12 ayrı enkazdan 36 canı kurtaran Büyükşehir İtfaiye ekipleri bölgede çalışmaları ile büyük takdir topladı.

Türkiye’yi derinden sarsan asrın felaketinin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için afet bölgesine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye arama-kurtarma ekipleri Hatay’daki faaliyetlerini tamamlayarak Denizli’ye döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, AFAD koordinasyonunda Hatay’da görevlendirilmesinin ardından Büyükşehir İtfaiye ekipleri depremin ilk gününden itibaren 112 personel, 14 araç ile 12 ayrı enkazdan 36 canı enkazdan kurtararak yaşama tutunmalarını sağladı.

Bölgede özverili ve fedakâr çalışmaları ile büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir İtfaiye ekipleri ayrıca 5 evcil can dostu da enkazların arasından sağ şekilde çıkarmayı başardı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan ekipler, AFAD koordinasyonunda İskenderun ilçesinde yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla nöbetçi ekipleriyle bölgede çalışmalarına devam ediyor.