Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı Yalova'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı.
DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: DEAŞ
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