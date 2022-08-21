Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Damper kapağı açılan kamyonun sürücüsü çakıl taşlarının altında kalarak hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Bilecik'te damper kapağının aniden açılması sonucu çakıl taşlarının altında kalan kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.
Merkez ilçeye bağlı Elmabahçe köyünde baraj göleti yapım şantiyesinde şoför olarak çalışan 62 yaşındaki Erdoğan Gür, 06 DDY 233 plakalı kamyon ile inşaat sahasına çakıl taşı boşaltmak için damperi kaldırdı.
Gür, arka kapağın açılmaması üzerine kapağı açmak için kamyonun arka kısmına geçti. Gür, kamyonun arkasına geçtiği esnada kapağın aniden açılması sonucu çakıl taşlarının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Gür'ün cenazesi, otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik
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