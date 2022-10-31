Her mevsim ziyaretçi çeken kale ve bölgesi, sonbaharda da sporcularla vatandaşların gezinti alanı oluyor.

Kaleyi yakından tanımak amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonunun Ardahan ve Kars'taki üyeleri, Şeytan Kalesi'ne yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Sporcular, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine, yürüyerek yaklaşık 30 dakikada ulaşabildi.

Doğası ve manzarasıyla dikkat çeken kale ve çevresinde güz renkleri hakim oldu.

Federasyonun Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, "Amacımız kaleyi ziyaret etmek ve aynı zamanda başkalarının burayı görmesini sağlamak. Şeytan Kalesi, bölgenin turizmi açısından çok önemli. Tarih ve doğayı seven herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

Şeytan Kalesi'nin yanı sıra bölgenin önemli turizm yerlerinden Çıldır Gölü ve Ardahan Kalesi de doğaseverler tarafından ilgi görüyor.