Çorum’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Y., E.K. ve V.A'yı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 915 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.