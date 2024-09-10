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Güncel
AA 10.09.2024 22:21

Çorum’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Çorum’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Çorum’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Y., E.K. ve V.A'yı takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 915 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Çorum Uyuşturucu
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